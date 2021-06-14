Комментатор Дмитрий Губерниев принес извинения актрисе и телеведущей Ольге Бузовой. 14 июня у них произошла перепалка в прямом эфире. Губерниев начал задавать ей вопросы с подвохом, требуя ответа, а затем процитировал повесть «Малыш и Карлсон», спросив «ты перестала пить коньяк по утрам?». В ответ на это Бузова назвала Губерниева «дном» и расплакалась.

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! — написал Губерниев в Telegram-канале. — И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр!»

Также Губерниев добавил, что девушка стойко держалась в эфире.