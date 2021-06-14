Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны стал автором самого быстрого автогола в истории чемпионатов Европы по футболу. Произошло это в первом тайме стартового тура группового турнира против Словакии.

На 18-й минуте бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Мяч после удара словака отскочил от штанги в Щенсны и влетел в ворота.

Напомним, что игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Помимо Мака, в составе словаков играет еще один экс-футболист «Зенита» — защитник Томаш Губочан.

В «старте» поляков вышли два игрока «Локомотива» — Мачей Рыбус и Гжегож Крыховяк. Последний был удален за две желтых карточки на 62-й минуте. При этом Польша успела сравнять счет: на первой минуте второго тайма Кароль Линетти поразил ворота соперника, причем ассистировал ему Рыбус.