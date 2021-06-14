Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на скандал с участием комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущей и певицы Ольги Бузовой. В прямом эфире шоу «Все на матч» Губерниев начал задавать ей вопросы с подвохом, требуя ответа, а затем процитировал повесть «Малыш и Карлсон», спросив «ты перестала пить коньяк по утрам?». В ответ на это Бузова назвала Губерниева «дном» и расплакалась.

Позднее Губерниев извинился перед певицей в своем Телеграме, заявив, что никого не хотел обидеть и просто цитировал Астрид Линдрген.

«Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией», — прокомментировали инцидент в Twitter сборной России.

В стартовой игре Евро-2020 Россия уступила Бельгии 0:3. 16 июня ей предстоит матч в Санкт-Петербурге с Финляндией, а завершит групповой турнир команда 21 июня матчем с Данией в Копенгагене.