Сборная Словакии по футболу победила Польшу в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет был открыт на 18-й минуте. Бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак вошел в штрафную поляков и пробил с острого угла. Мяч рикошетом от голкипера Польши Войцеха Щенсны влетел в ворота. Этот автогол стал самым быстрым в истории Евро и первым, который записан на вратаря.

На первой минуте второго тайма поляк Кароль Линетти сравнял счет с передачи защитника «Локомотива» Мачея Рыбуся. Второй игрок «Локо» в составе Польши — хавбек Гжегож Крыховяк — стал антигероем встречи. На 22-й и 62-й минуте он получил по желтой карточке и был удален с поля.

Через семь минут после удаления Милан Шкриньяр с передачи капитана Марека Хамшика забил победный мяч Словакии.

Помимо Мака, в составе словаков на поле вышел еще один экс-игрок «Зенита» — защитник Томаш Губочан. Он провел на поле все 90 минут, а на 20-й получил предупреждение. Мак был заменен на 87-й минуте.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Беднарек, Рыбус (Пухач, 74), Линетти (Франковски, 74), Крыховяк, Клих (Модер, 85), Юзвяк, Левандовски, Зелиньски (Свидерски, 85).

Словакия: Дубравка, Пекарик (Косчельник, 79), Сатка, Шкриньяр, Хараслин (Дюриш, 87), Куцка, Громада (Грошовски, 79), Мак (Суслов, 87), Хамшик, Дуда (Грегуш, 90+2).

Игру судила бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

Изначально игра должна была пройти в Дублине, но три матча Евро из столицы Ирландии были перенесены в Санкт-Петербург.

В другом матче группы E встретятся Испания и Швеция. Игра пройдет также сегодня, 14 июня, и начнётся в 22:00 по московскому времени.