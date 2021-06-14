Нападающему сборной Чехии Патрику Шику удалось забить эффектный гол в стартовом матче группового турнира Евро-2020. Форвард «Байера» в начале второго тайма воспользовался тем, что голкипер шотландцев Дэвид Маршалл вышел из ворот слишком далеко, и пробил практически с центра поля (примерно с 45 метров).

Этот гол стал самым дальним на Евро с 1980 года.

Шик стал автором обоих мячей матча и принес Чехии победу 2:0. Команда временно возглавила таблицу группы D. В другой игре группы Англия с минимальным счетом одолела Хорватию 1:0.