Бывший защитник сборной Бразилии Майкон подписал контракт с клубом из чемпионата Сан-Марино. 39-летний футболист будет выступать за клуб «Тре Пенне», который в сезоне-2020/21 занял третье место в чемпионате и примет участие в Лиге конференций.

По данным СМИ, Майкон покинет клуб в случае вылета из еврокубка. 21 июня он должен провести в составе команды первую тренировку.

Майкон начал карьеру в родном «Крузейро», в 2004 году перешел в «Монако», позднее выступал за «Интер», «Манчестер Сити» и «Рому». В 2017 году бразилец вернулся на родину, где играл за «Аваи», «Крисиуму» и «Вила-Нову». В 2021 году он перешел в команду итальянской серии D «Сона», в составе которой провел 17 матчей и отдал 2 голевых паса.

В составе «Интера» Майкон выиграл четыре чемпионата, два Кубка и три Суперкубка Италии, клубный ЧМ и Лигу чемпионов. В победной Лиге чемпионов-2009/10 он был признан лучшим защитником турнира.

В сборной Бразилии Майкон провел 75 матчей и забил 7 голов в период с 2003 по 2014 год. Он выиграл Кубки Америки в 2004 и 2007 году, Кубки конфедераций в 2005 и 2009-м, а также принял участие в ЧМ-2010 и 2014. На чемпионате мира-2010 он был включен в символическую сборную турнира, несмотря на вылет бразильцев в четвертьфинале.