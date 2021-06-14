Защитник «Зенита» Деян Ловрен выразил мнение, что он попал в клуб из Санкт-Петербурга волей судьбы. Хорват перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» прошлым летом и помог команде в третий раз подряд выиграть чемпионат России.

«Я верю в судьбу. То, что предписано, произойдёт, — цитирует FourFourTwo Ловрена. — Я верю, что мне было предначертано уйти из «Ливерпуля» прошлым летом. Я был близок к уходу сезоном ранее, но этого не должно было случиться. Сейчас я счастлив в «Зените». Переговоры с «Ромой»? Да, они были, не хочу вдаваться в подробности, но все было очень близко. Но я решил остаться».

Всего в составе «Зенита» Ловрен провел 28 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.