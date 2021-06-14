На стадионе в Севилье стартовал матч группового турнира чемпионата Европы-2020 Испания — Швеция. В стартовом составе скандинавов появился форвард «Краснодара» Маркус Берг, который этим летом покидает кубанский клуб, а также его одноклубник Кристофер Ольссон. Третий краснодарец Виктор Классон остался в запасе.

Полностью «старты» команд выглядят следующим образом:

Испания: Симон, Льоренте, Лапорт, Торрес, Альба, Коке, Родри, Педри, Торрес, Мората, Ольмо.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, С. Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.

Встречу судит словенец Славко Винчич.

Игра должна была пройти в Бильбао, но из-за пандемии коронавируса игры Евро были перенесены из Басконии в Андалусию.