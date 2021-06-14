Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своих впечатлениях от первого сезона в России. Хорват перешел в клуб из Санкт-Петербурга минувшим летом и помог сине-бело-голубым завоевать третье чемпионство подряд.

«Я счастлив, это главное. Я пришел сюда полным энергии, и мне повезло выиграть трофей уже на первой неделе в клубе (Ловрен говорит о Суперкубке Росси. — Прим. Nevasport). У нас были взлеты и падения, но в лиге мы почти все время были в лидерах. Да, это не уровень АПЛ, но все еще довольно сложно. Особенно когда играет с «Рубином» в Казани в конце февраля. -10 градусов на песчаном поле. Вот когда ты понимаешь, что любишь футбол!» — цитирует FourFourTwo Ловрена.

Также хорват отметил, что ему было непривычно остаться зимой без игр. До этого он 12 сезонов првоел во Франции и Англии, где нет длительных зимних перерывов.

«Для моего организма было шоком остаться без футбола на месяц. Было что-то типа: «Что такое?!» Мое тело трясло, я нуждался в boxing day в декабре (традиционные матчи в АПЛ 26 декабря, на следующий день после Рождества), мне надо было провести четыре матча за семь дней (смеётся). Я впервые получил месяц паузы за 12 лет».