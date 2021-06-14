Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг ATP-турнира в Лондоне. В игре первого круга он вырвал победу у «лаки-лузера» Алехандро Табило из Чили в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 38 минут. Оба соперника сделали по пять подач навылет, у Карацева было две двойных ошибки против трёх у соперника.

Россиянин взял у Табило три подачи и проиграл две своих.

Во втором круге Карацев встретится с британцем Кэмероном Норри. который одолел Альберта Рамоса (4:6, 6:3, 6:4).

Queen’s Club Championships входит в серию ATP 500, играется на траве, а призовой фонд в этом году составляет 1 290 135 евро.