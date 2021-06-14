Сегодня, 14 июня, исполнилось ровно три года старту чемпионата мира по футболу в России. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.

В матче открытия сборная России разгромила в «Лужниках» Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль сделал Денис Черышев, также голами отметились Юрий Газинский, Артём Дзюба и Александр Головин.

Позднее в групповом турнире Россия победила на стадионе в Санкт-Петербурге Египет 3:1 (голы у россиян забили Фатхи в свои ворота, Черышев и Дзюба) и уступила в Самаре Уругваю 0:3.

В 1/8 финала россияне обыграли Испанию. Основное и дополнительное время закончились вничью 1:1, у россиян снова забил Дзюба, а Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота. В серии пенальти россияне забили все четыре мяча, испанцы дважды промазали, а вратарь и капитан России Игорь Акинфеев стал главным героем и породил мем «нога Акинфеева».

В четвертьфинале Россия уступила будущему финалисту Хорватии — 2:2, пенальти 3:4. С игры забили Денис Черышев, ставший с 4 голами лучшим бомбардиром сборной на турнире, и Марио Фернандес. В серии послематчевых пенальти россияне не забили дважды, хорваты только один раз, благодаря чему выиграли серию 4:3.

В финале ЧМ-2018 встретились Франция и Хорватия. Игра завершилась победой французов 4:2.

В Санкт-Петербурге состоялись матчи Россия — Египет (3:1), Марокко — Иран (0:1), Нигерия — Аргентина (1:2), Бразилия — Коста-Рика (2:0), матч 1/8 финала Швеция — Швейцария (1:0), полуфинал Франция — Бельгия (1:0) и матч за третье место Бельгия — Англия (2:0).