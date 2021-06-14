Популярная актриса и певица Ольга Бузова высказалась по поводу инцидента, который произошел 14 июня в студии «Все на матч». Комментатор Дмитрий Губерниев начал задавать ей каверзные вопросы о футболе и настаивал на том, чтобы она ответила ему. Когда Бузова сказала, что просто хочет поддержать сборную, Губерниев процитировал повесть Астрид Линдгрен, спросив «ты перестала пить коньяк по утрам?».

После этих слов Бузова не сдержала слез и произнесла: «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака», после чего покинула студию канала.

Позднее Губерниев извинился перед ней в Телеграм-канале, но Бузова, судя по всему, не простила его.

«Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… Но слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок, — написала Бузова в Instagram. — Я всё могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире – мое сердце, воспитание, религия… не принимает! Для меня это дно!»