Полузащитник сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава стал мировым рекордсменом по матчам за сборную. 36-летний хавбек «Аль-Кадисии» появился на поле в стартовом составе в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Тайваня.

Для Аль-Мутавы эта игра стала 184-й в составе национальной команды, и это мировой рекорд. До него столько же игр в период с 1995 по 2012 год провел футболист сборной Египта Ахмед Хассан.

Аль-Мутава дебютировал в сборной Кувейта в сентябре 2003 года. В 184 играх он отметился 56 голами и принял участие в трех Кубках Азии — в 2004, 2011 и 2015 году. На клубном уровне он провел всю карьеру в «Аль-Касидии», за исключением двух аренд в 2007 и 2011 году.

Помимо Аль-Мутавы, к рекорду близки еще два действующих футболиста: оманец Ахмед Мубарак и испанец Серхио Рамос провели по 180 игр за свои сборные. Однако 36-летний Мубарак не играл за национальную команду с декабря 2019 года и не вызывается из-за конфликта с главным тренером Бранко Ивановичем, а 35-летний Рамос не попал в состав Испании на Евро-2020 и может завершить международную карьеру.

Четвертое место среди действующих футболистов и седьмое за всю историю занимает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Сегодняшняя игра Евро-2020 против Венгрии (3:0) стала для него 176-й. Он делит седьмую строчку с египтянином Хоссамом Хассаном, иорданцем Амером Шафи и итальянцем Джанлуиджи Буффоном.