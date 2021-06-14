Мария Погребняк, жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, поддержала актрису и певицу Ольгу Бузову. В прямом эфире студии «Все на матч!» у Бузовой произошел конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым.

Губерниев начал задавать ей каверзные вопросы о футболе и настаивал на том, чтобы она ответила ему. Когда Бузова сказала, что просто хочет поддержать сборную, Губерниев процитировал повесть Астрид Линдгрен, спросив «ты перестала пить коньяк по утрам?».

После этих слов Бузова не сдержала слез и произнесла: «Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. И не мужик. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака», после чего покинула студию канала.

Позднее Губерниев извинился перед ней в Телеграм-канале, но Бузова, судя по всему, не простила его и написала гневный пост в Instagram.

Мария Погребняк пришла к Бузовой в комментарии и написала: «Мы все за тебя, он выглядел мерзко! Хотел показать всему миру, что он (невероятный) спец в мире футбола! Только забыл, что перед ним стоит хрупкая девушка, а не футболист, не тренер, не судья, не президент клуба, а хрупкая девушка, артист, ведущая, певица, актриса! Которая искренне пришла просто поддержать ребят!».

В стартовом туре Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3). 16 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией, а завершит групповой турнир 21 июня матчем с Данией в Копенгагене.