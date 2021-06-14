Защитник «Болоньи» Милош Теодосич может продолжить карьеру в ЦСКА, за который уже выступал ранее, сообщает Eurohoops. 34-летний серб был признан самым ценным игроком финальной серии чемпионата Италии против «Милана». «Болонья» выиграла серию 4-0, Теодосич набирал в среднем за матч 15,5 очка.

Однако с составом клуба существует неопределенность из-за того, что клуб покинул главный тренер Саша Джорджевич. У самого Теодосича есть опция ухода из «Болоньи» этим летом.

Теодосич защищал цвета ЦСКА с 2011 по 2017 год, шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ и победил в Евролиге.