Нападающий сборной Швеции Маркус Берг упустил стопроцентный момент в матче группового турнира Евро-2020 против Испании. Форвард «Краснодара» на 61-й минуте замыкал головой навес Александра Исака, но пробил мимо пустого угла ворот.

Через 8 минут Берг был заменен на Робина Куайсона.

Берг защищал цвета «Краснодара» последние два сезона, но этим летом он покинет клуб в связи с истечением контракта. В сезоне-2020/21 34-летний швед стал лучшим бомбардиром клуба, отличившись 9 раз в 22 матчах чемпионата России, а также добавив 2 гола в 8 встречах Лиги чемпионов и один — в одной игре Лиги Европы.

Счет в матче Испания — Швеция всё ещё не открыт. Из девяти сыгранных матчей Евро-2020 ещё ни в одном не была зафиксирована нулевая ничья.