Испания - Швеция. Только что Маркус Берг (в жёлтом) упустил голевой момент. Фото УЕФА

Испания - Швеция. Только что Маркус Берг (в жёлтом) упустил голевой момент. Фото УЕФА

Испания и Швеция сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата Европы по футболу — 0:0. Это первая из десяти игр турнира, в которой не было забито голов.

В стартовом составе шведов вышли два футболиста «Краснодара» — форвард Маркус Берг, который летом покидает клуб, а также Кристофер Ольссон. Третий игрок «быков» Виктор Классон вышел на замену на 69-й минуте. На той же минуте поле покинул Берг, который семью минутами ранее не реализовал опаснейший момент, пробив головой мимо пустого угла ворот. Ольссон покинул поле на 84-й минуте.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Испания: Симон, Льоренте, Лапорт, Торрес, Альба, Коке (Руис, 87), Родри (Тиаго Алькантара, 66), Педри, Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Ольмо (Морено, 74).

Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, С. Ларссон, Ольссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Куайсон, 69), Исак (Классон, 69).

Игра прошла на стадионе в Севилье, встречу судил словенец Славко Винчич.

Матч должен был пройти в Бильбао, но из-за пандемии коронавируса игры Евро были перенесены из Басконии в Андалусию.

В другой встрече группы E Словакия обыграла Польшу со счетом 2:1 на стадионе в Санкт-Петербурге. В составе победителей вышли два бывших футболиста «Зенита» — защитник Томаш Губочан и хавбек Роберт Мак.

Швеция сыграет со Словакией 18 июня в Санкт-Петербурге, а Испания встретится с Польшей 19 июня в Севилье.