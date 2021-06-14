Женская сборная России победила Сербию в матче Лиги наций. Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне. На Евро-2020 по футболу сыграны три матча, включая встречу в Санкт-Петербурге Польша – Словакия. Спортивные новости 14 июня – в дайджесте Nevasport.

«Хочу понять, что со мной»: Эриксен дал первый комментарий после остановки сердца

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца в матче с Финляндией на групповом этапе Евро-2020, дал первый комментарий о случившемся.

Московский «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Московский Дворец спорта «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер безопасности по COVID-19. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Оперштаб Москвы».

Российские волейболистки уверенно обыграли Сербию в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над Сербией на предварительном этапе Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» и завершилась со счетом 3:0 (25:8, 25:17, 25:23).

Легенда «Ман Сити» Яя Туре вошёл в штаб «Ахмата»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре вошёл в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате». Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов. По его словам, обязанности 38-летнего ивуарийца будет определять сам Талалаев. Контракт с Туре рассчитан до конца сезона-2021/22.

Чехия обыграла Шотландию на Евро-2020 благодаря дублю Шика

Сборная Чехии победила Шотландию в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 со счетом 2:0. Дубль в составе чехов оформил Патрик Шик.

Словакия с двумя экс-зенитовцами победила Польшу в Санкт-Петербурге

Сборная Словакии по футболу победила Польшу в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Карацев вышел во второй круг турнира в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг ATP-турнира в Лондоне. В игре первого круга он вырвал победу у «лаки-лузера» Алехандро Табило из Чили в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:2.

Испания и Швеция провели первый безголевой матч на Евро-2020

Испания и Швеция сыграли вничью в матче группового турнира чемпионата Европы по футболу — 0:0. Это первая из десяти игр турнира, в которой не было забито голов.