Жерар Галлан в ближайшее время станет новым главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Ларри Брукс.

Напомним, что 57-летний специалист по итогам минувшего чемпионата мира привел сборную Канады к чемпионству, которая начала турнира с трех поражений подряд.

«Рейнджерс» в этом сезоне не смогли пробиться в плей-офф. Команда выиграла 24 матча из 56 и заняла пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. За команду из Нью-Йорка выступают пять россиян: Артемий Панарин, Виталий Кравцов, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.

Жерар Галлан последний раз работал в НХЛ с «Вегасом», с которым дошел до финала Кубка Стэнли в 2018 году, уступив «Вашингтону». Также он известен по работе во «Флориде» и «Коламбусе».