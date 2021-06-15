«Вегас Голден Найтс» на своем льду не оставил шансов «Монреаль Канадиенс» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Команда Питера Дебура забросила в ворота соперника четыре шайбы. Отличились Ши Теодор, Алек Мартинес, Маттиас Янмарк и Ник Холден. У «Канадиенс» единственной шайбой отметился Коул Кофилд.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».

Таким образом «Вегас» повел в серии со счетом 1-0. Напомним, что во втором полуфинале встречаются «Айлендерс» и «Тампа» (1-0).

Вторая игра между «Вегасом» и «Монреалем» состоится 17 июня в Лас-Вегасе. Начало — в 04:00 по московскому времени.