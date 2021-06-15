Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина на пресс-конференции заявил, что было принято решение о том, чтобы клубы Серии А, а также сборная Италии прошли курсы первой помощи после случая с полузащитником «Интера» и сборной Дании Кристианом Эриксеном на Евро-2020.

Напомним, что 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание на 41-й минуте матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (0:1). Позднее стало известно, что у него произошла остановка сердца. Врачи пытались реанимировать игрока в течение 15 минут, а игра на 40 минут была прервана. В итоге Эриксен вернулся к жизни и был отправлен в больницу.