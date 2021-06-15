«Зенит» и «Ривер Плейт» могут обменяться игроками. Об этом пишет TyC Sports.

Известно, что «Ривер Плейт» и Себастьян Дриусси заинтересованы в воссоединении. В свою очередь «Зенит» может воспользоваться этой ситуацией и заполучить сразу двух игроков. Речь идет об атакующем полузащитнике Хулиане Альваресе и защитнике Гонсало Монтиэле.

Себастьян Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне РПЛ он принял участие в 16 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона в РПЛ «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд и завоевал право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.