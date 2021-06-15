Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном катании Оксана Баюл в очередной раз высказалась о ледовом шоу Татьяны Навки с участием Алины Загитовой.

«Вопрос к Татьяне Навке. Я когда тебе отдавала свой костюм, я его не постирала, а ты свои, когда Алине даёшь покататься, стираешь? Конечно, если речь идёт о короне, то мне очень интересен процесс. Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю?», — написала Баюл в своем Instagram.

Ранее украинка высказалась о короне из превью шоу, которую Навка передала Загитовой. Также ранее Баюл резко высказывалась о Татьяне Тарасовой,

Известно, что Оксана Баюл ранее испытывала проблемы с алкоголем. Также она заявляла о желании начать тренерскую карьеру.