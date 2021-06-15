Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале очередной раз порассуждал о скандальном эфире с певицей Ольгой Бузовой.

«Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась, но как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки! Деньги дерёшь, а корицу жалеешь! Берегись!», — написал комментатор.

Напомним, что Бузова расплакалась в прямом эфире «Матч ТВ» после вопроса Дмитрия Губерниева про коньяк. Позднее Губерниева публично раскритиковали жена Павла Погребняка Мария, а также бывший бойфренд Бузовой Давид Манукян.