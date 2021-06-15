Сборная Аргентины с ничья стартовала на Кубка Америки. Соперником стала национальная команда Чили, а встреча завершилась со счетом 1:1.

У аргентинцев со штрафного отличился капитан Лионель Месси. Для него этот мяч в официальных встречах стал 39-м. Он стал лучшим бомбардиром аргентинской сборной, обойдя легендарного Габриэля Батистуту.

Всего у Месси 73 гола в 145 матчах за национальную команду. Он выступает за сборную с 2005 года. За этот период он выиграл с командой лишь Олимпиаду в 2008 году.

В следующем матче команда Лионеля Скалони встретится с Уругваем. Матч состоится 19 июня. Также соперниками аргентинцев на групповом этапе стали Парагвай и Боливия.