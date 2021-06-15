Защитник сборной Бельгии Дедрик Боята высказался о первом матче группового этапа чемпионата Европы против национальной команды России (3:0).

«Я хорошо сыграл с Россией, в частности, против Артема Дзюбы. Мы всегда очень тщательно разбираем соперника и моей задачей было выключить Дзюбу из игры. Думаю, я справился», — цитирует Бояту WalFoot.

Напомним, что 12 июня сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге разгромно уступила бельгийцам.

В следующем матче команда Станислава Черчесова сыграет против Финляндии. Игра также пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 по московскому времени. Напомним, что финны сенсационно переиграли сборную Дании (1:0).