Завершившийся в воскресенье «Ролан Гаррос» получился удивительным: два трофея завоевала чешка Барбора Крейчикова из четвертой десятки рейтинга, в двух финалах сыграли россияне, Даниил Медведев снял проклятье грунтового «мейджора», а Андрей Рублев, на которого возлагались самые большие надежды, наоборот, вылетел в первом круге. Подводим итоги Открытого чемпионата Франции.

Медведев больше не боится грунта

О том, как сильно Медведев ненавидит играть на грунте, знает, наверное, каждый, кто хотя бы одним глазом следит за большим теннисом. Его отношения с «Ролан Гаррос» складывались парадоксально: ни одного выигранного матча в карьере при высочайшей второй позиции в рейтинге АТР. Каждый раз россиянин вылетал в первом круге, поэтому его задачи на турнир свелись к минимуму: выиграть один матч и только.

Жеребьевка преподнесла Медведеву приятный сюрприз: вместо неуступчивых французов, которые часто попадались ему на старте «РГ», выпал казах Александр Бублик. Зная взрывные характеры обоих спортсменов, публика ожидала огненную встречу со спорами и сломанными ракетками, но Даниил спокойно взял три сета и, наконец, расколдовал парижские корты.

Дальше россиянин шел по сетке ровно, проиграв всего одну партию в трех матчах. Он с легкостью справился с Райлли Опелкой, который изрядно потрепал ему нервы годом ранее в Санкт-Петербурге. Американец славится силовым теннисом и убойной подачей, но на грунте от его мощи не осталось ничего — Медведев с пятью брейками завершил игру в трех сетах. Остановить россиянина смог только будущий финалист Стефанос Циципас, который в этом году на грунте внушает страх абсолютно всем. Грек недавно взял «Мастерс» в Монако, сыграл в финале Барселоны с Надалем, в четвертьфинале Рима — с Джоковичем, а потом завоевал трофей в Лионе. Совладать с таким соперником Медведев не смог, но и выход в четвертьфинал стал для него прыжком выше головы. Россиянин с уверенностью может занести этот «Ролан Гаррос» себе в актив и рассчитывать на более высокие результаты в дальнейшем.

Веснина и Карацев составили мощную пару перед Олимпиадой

Необычайно интересным на этом «Ролан Гаррос» получился смешанный турнир, в котором россияне Елена Веснина и Аслан Карацев сотворили сенсацию. Они добрались до финала, где потерпели досадное поражение, имея все шансы на успех. Но любопытно даже не то, как сложился решающий матч, а само появление в России настолько сильной смешанной пары.

Карацев не стал хранить интригу и признался, что сам предложил Весниной объединиться, чтобы выступить на Олимпиаде в Токио. И хотя Аслан часто в интервью сетует на свою лень, она не мешает ему заглядывать далеко в будущее. Как выяснилось, сыграть с Весниной в Париже он задумал еще в феврале, после Australian Open. Елена была ошарашена, когда зимой он вдруг поинтересовался ее планами на июнь. Однако дуэт всё же сложился, и перед Токио у России появилась чрезвычайно конкурентоспособная пара. Карацев не стал скромничать и выбрал себе в партнерши ни много ни мало олимпийскую чемпионку в парном разряде. Сам Аслан с парным теннисом тоже на «ты» — вместе с Рублевым они взяли трофей в Дохе, а ранее на челленджерах и фьючерсах Карацев сыграл в восьми финалах. Не будет преувеличением сказать, что россияне составили команду, способную реально побороться за олимпийское золото.

Павлюченкова в 29 лет впервые сыграла в финале «Большого шлема»

Ещё одна сенсация парижского «мейджора» — возвращение Анастасии Павлюченковой на топ-уровень. Россиянка, которой в начале июля исполнится 30 лет, впервые в карьере добралась до финала турнира «Большого шлема». Ей потребовалось 52 попытки, чтобы оказаться в полуфинале — ранее её мечты о титуле пять раз разбивались о стадию 1/4.

В этом году Павлюченкова сыграла в финале и, несмотря на поражение, сделала огромный скачок в рейтинге WTA — теперь она занимает 19-ю позицию и является первой ракеткой страны. Примечательно то, что ещё пару лет назад Настя вообще не понимала, как ей продолжать карьеру: находясь в депрессивном состоянии, она перестала получать удовольствие от тенниса и ушла на добровольную самоизоляцию раньше, чем это стало мейнстримом. Когда проблемы с психологией были решены, о себе напомнили травмы плеча и колена. Этой весной Павлюченкова лечилась вместо того, чтобы играть, но ставка на здоровье оказалась верной.

Поражение в финале, конечно, получилось безумно обидным, но в очередной раз продемонстрировало непредсказуемость женского тура. Трофей завоевала чешка Барбора Крейчикова, которая, как и Павлюченкова, не входила в топ-30 мирового рейтинга. Ранее она никогда не проходила дальше второго круга на «мейджорах», а в Париже неожиданно остановила соперниц уровня Элины Свитолиной и Марии Саккари. Более того, вместе с Катержиной Синяковой Барбора взяла трофей в парном разряде, но это как раз не стало сенсацией — ранее чешка уже выигрывала «Ролан Гаррос» в этой дисциплине, а также доходила до финала в Австралии и до полуфинала в США.

Открытый чемпионат Франции положил конец грунтовой части сезона, следующая остановка — Уимблдон. Россияне уже начали подготовку к травяному «мейджору»: Карацев стартовал с победы в Лондоне, а Рублев, Хачанов и Медведев сегодня сыграют в Галле.