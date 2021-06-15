Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире своего Instagram ответил на вопрос, кого из бойцов считает сильнее. Речь идет о Хабибе Нурмагомедове и Хамзате Чимаеве.

«Наверное, уже Чимаев сильнее, потому что Хабиб завершил карьеру. В своё время лучше был Нурмагомедов. И он это доказал в октагоне. Хабиб достиг своих целей и ушёл из спорта. Теперь он помогает молодым бойцам», — заявил Кадыров.

Напомним, в осенью прошлого года Нурмагомедов победил Джастин Гейджи и завершил профессиональную карьеру. На его счету 29 побед в 29 боях. Чимаев провел 9 боев в ММА, которые все выиграл. Ранее Чимаев также заявлял, что завершил карьеру по состоянию здоровья, однако Кадыров переубедил его.