Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен в своем Instagram обратился к болельщикам.

«Большое спасибо за ваши милые и удивительные поздравления и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке — при сложившихся обстоятельствах. Мне еще предстоит пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», — сказал Эриксен.

Напомним, что 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание на 41-й минуте матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (0:1). Позднее стало известно, что у него произошла остановка сердца. Врачи пытались реанимировать игрока в течение 15 минут, а игра на 40 минут была прервана. В итоге Эриксен вернулся к жизни и был отправлен в больницу.