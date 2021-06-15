Организаторы Олимпиады в Токио заявили, что спортсмены, которые будут участвовать в Играх, не смогут воспользоваться презервативами, которые традиционно раздают перед началом турниров.

Это связано с коронавирусными ограничениями. Известно, что в Олимпиаде должно быть задействовано около 100 тысяч человек, включая тренерские штабы, персонал и других людей, которые относятся к Играм. По регламенту COVID-19, на Олимпиаде спортсмены не смогут контактировать с представителями других сборных, а презервативы, которые выдаются участникам соревнований в целях профилактики и повышения осведомленности людей о ВИЧ и СПИДе, можно будет забрать домой в качестве сувенира.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.