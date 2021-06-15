В итальянском Римини на стадионе «Римини Фьера» стартовал матч предварительного этапа Лиги наций между мужскими сборными России и Сербии по волейболу. Команды вышли на площадку в 11:00 по московскому времени.

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Для того, чтобы выйти в плей-офф турнира, российской команде нужно попасть в четверку сильнейших по итогам предварительного раунда. На данный момент подопечные Туомаса Саммельвуо занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков после девяти туров.

В активе российских волейболистов победы над Нидерландами, Ираном, США, Австралией и Канадой, в пассиве — поражения от Японии, Польши, Франции и Словении. Стоит отметить, что сборная России является двукратным победителем Лиги наций.

Сербская команда идет на четвертом месте с 19 очками.