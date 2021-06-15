Американская бегунья на 1500 и 5000 метров в закрытых помещениях Шелби Гулиган дисквалифицирована WADA за применение допинга. Речь идет о анаболический стероид. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Она утверждает, что нандролон, который был обнаружен в январских пробах, мог попасть в организм с пищей, и то что она не принимала его намеренно. Гулиган была одной из фавориток предстоящей Олимпиады в Токио.

После дополнительных анализов и проверки на детекторе лжи WADA признала, что спортсменка не принимала вещество намеренно, однако не изменила своего решения по дисквалификации.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.