Украинский телеведущий Дмитрий Спивак в своем Facebook опубликовал видео, на котором российские болельщики радовались голам сборной Украины, забитым в ворота Нидерландов (2:3) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Стоит отметить, что Спивак выразил удивление такое реакции россиян.

Напомним, что сборная России в первом матче на турнире проиграла бельгийцам в Санкт-Петербурге со счетом 0:3. В следующей игре команда Станислава Черчесова встретится с Финляндией. Матч также пройдет на «Газпром Арене» 16 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Украинцы в свою очередь выйдут на поле против Северной Македонии. Эта игра состоится 17 июня в Бухаресте.

Напомним, что перед начало Евро-2020 украинцы представили форму, на которой видны границы Крыма. Это возмутило общественность, однако УЕФА разрешил играть в этих комплектах.