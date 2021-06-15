Популярная российская певица Ольга Бузова намекнула на то, что её пригласили в студию «Матч ТВ», чтобы поднять рейтинги телеканала.

В понедельник, 14 июня, между ней и комментатором Дмитрием Губерниевым произошел конфликт в прямом эфире. Сначала Бузова общалась с Ильей Трифановым на тему поражения России от Бельгии в первом матче Евро-2020, затем к разговору подключился Губерниев из петербургской студии. Он начал задавать певице вопросы о футбольных школах, а также спросил, пьет ли она коньяк по утрам.

Между сторонами завязалась словесная перепалка, в результате которой Бузова расплакалась и назвала комментатора дном.

Позже в интернете появилось видео, на котором видно , как Бузова покидает студию «Матч ТВ» после скандала. «Как вы без меня? Вас хоть кто-то сегодня посмотрит!» — сказала певица.