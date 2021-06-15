Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах национальной команды в матче второго тура чемпионата Европы против Финляндии.

«С финнами можно и в два столба в нападении сыграть. Можно было бы попробовать Соболева и другого нападающего, но морально Станислав Саламович не готов убрать Дзюбу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в первой игре турнира сборная России крупно уступила бельгийцам со счетом 0:3. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

16 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Финляндии, которая сенсационно обыграла Данию. Игра пройдет также в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 по московскому времени.