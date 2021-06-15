Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков пропускает тренировку перед матчем группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

«Жирков не приехал. Продолжает реабилитацию. Та же картина, что вчера. Остальные в общей группе, все здесь», – приводит слова пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова Sport24.

Накануне стало известно, что в общую группу вернулись Федор Кудряшов, Игорь Дивеев и Далер Кузяев. Жирков пропускал предыдущую тренировку и проходил реабилитационные процедуры в отеле.

Напомним, в первом туре группового этапа сборная России на «Газпром-Арене» разгромно проиграла Бельгии со счетом 0:3.

Матч с Финляндией состоится 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.