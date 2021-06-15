Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал скандал, произошедший между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зачем ее позвали туда? Она же ничего не понимает в футболе. Губерниев тот еще тролль. Но зачем Бузова туда пошла? Если она встречалась с футболистом, это не значит, что она разбирается в футболе», — приводит слова Милонова телеканал РЕН ТВ.

Напомним, скандал произошел в понедельник, 14 июня. Сначала Бузова в эфире «Матч ТВ» общалась с Ильей Трифановым на тему поражения России от Бельгии в первом матче Евро-2020, затем к разговору подключился Губерниев из петербургской студии. Он начал задавать певице вопросы о футбольных школах, а также спросил, пьет ли она коньяк по утрам.

Между сторонами завязалась словесная перепалка, в результате которой Бузова расплакалась и назвала комментатора дном.