Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter рассказала, какие вакансии появились на рынке труда во время проведения чемпионата Европы по футболу.

«Больше всего шансов получить в свою трудовую книжку запись о работе на Чемпионате Европы по футболу имели повара и охранники – именно такие вакансии, связанные с Евро-2021, появлялись чаще всего», — пишет hh.ru.

Кроме того, популярностью пользуются вакансии грузчиков, продавцов и официантов: они открыты и на сегодняшний день. Можно было встретить даже объявление о поиске «опытного и харизматичного сомелье».

Как сообщает hh.ru, водитель вилочного погрузчика в период Евро-2020 может рассчитывать на зарплату от 70 тысяч рублей до вычета налогов, а охранник на мероприятия турнира заработает от 66 до 78 тысяч. Официантам на матчах обещают заплатить не менее 60 тысяч рублей на руки, а мойщики, уборщики и грузчики получат не менее 35 тысяч.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходить в период с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира, включая две игры сборной России, принимает Санкт-Петербург.