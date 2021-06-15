Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о конфликте между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошел в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Есть Бузова, есть Губерниев. Они оба неадекватные. С Губерниевым мы не очень общались, он неправильный человек. Он повел себя не как мужчина. У него отсутствует мужское начало. А Бузова — чудовище», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, скандал произошел в понедельник, 14 июня. Сначала Бузова в эфире «Матч ТВ» общалась с Ильей Трифановым на тему поражения сборной России от Бельгии на старте Евро-2020, затем к разговору подключился Губерниев из петербургской студии. Он начал задавать певице вопросы о футбольных школах, а также спросил, пьет ли она коньяк по утрам.

Между сторонами завязалась словесная перепалка, в результате которой Бузова расплакалась и назвала комментатора дном.