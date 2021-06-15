В Приморском парке Победы Санкт-Петербурга во время проведения чемпионата Европы по футболу будут проходить интерактивные акции.

Как сообщает городской комитет по развитию туризма, в период с 12 июня по 2 июля в Петербурге состоятся четыре акции, в рамках которых все желающие смогут поучаствовать в викторинах с вопросами о спорте и городе, насладиться футбольным фристайлом и принять участие в конкурсах по набиванию мяча и пробиванию пенальти.

Кроме того, любой участник сможет подключиться к танцевальному флэшмобу или сочинить кричалку для поддержки сборной России. Все победители конкурсов получат памятные призы с символикой Евро-2020.

Первая акция состоялась 12 июня. Следующие мероприятия пройдут согласно расписанию:

16 июня с 11.00 до 16.00

21 июня с 17.00 до 22.00

2 июля с 13.00 до 19.00

Напомним, Северная столица принимает семь матчей Евро-2020, в том числе две встречи сборной России на групповом этапе. Турнир проходит в период с 11 июня по 11 июля.