Первый автобус Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK) в понедельник, 14 июня, прибыл в Санкт-Петербург.

Как сообщает финское издание Ilta-Sanomat, болельщики не смогли вовремя прибыть в отель, потому что пограничный контроль занял два с половиной часа. У каждого болельщика взяли тест на коронавирус, однако тестирование проводил всего один сотрудник погранслужбы.

«Двоих фанатов не пустили на территорию России из-за отсутствия проездных документов. У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза», — сообщил Ааро Куйвалайнен, секретарь и сотрудник по связям с общественностью SMJK.

Источник утверждает, что сегодня, 15 июня, на пограничном посту ожидается еще более напряженная ситуация, поскольку в Санкт-Петербург направляется целая колонна автобусов из Финляндии. Ассоциация продала более 700 автобусных поездок, транспорт будет выезжать каждый час в шахматном порядке. Куйвалайнен отметил, что не имеет информации о том, будет ли усилен штат пограничной службы в России на время прибытия фанатов.

«Я немного беспокоюсь о том, как долго им придётся ждать на границе. И очень вероятно, что во вторник не все смогут пересечь границу. Я надеюсь, что наши болельщики внимательно прочитали правила въезда на территорию России, чтобы было как можно меньше случаев отказа от пересечения границы», — добавил Куйвалайнен.

Напомним, завтра, 16 июня, сборная России на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге примет Финляндию в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.