Появившийся в ноябре 2015 года телеканал «Матч ТВ» был призван решить проблему российского спортивного телевидения, которое, по факту, вообще отсутствовало. На тот момент практически весь спортивный контент доставался «России 2», где трансляции соревнований перемешивались с познавательно-развлекательными программами и фильмами.

Когда «Матч ТВ» начал вещание, генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки заверила аудиторию, что не допустит повторения истории «России 2»: никаких американских боевиков и всего, не имеющего отношения непосредственно к спорту. Канал собирался делать рейтинги исключительно честным путем — на трансляциях и передачах собственного авторства. Что мы видим спустя шесть лет?

К большой радости болельщиков, на время Евро-2020 из телепрограммы «Матча» исчезли боевики и мультфильмы — да, те самые, от которых Канделаки открещивалась в начале пути. Они всё же пробрались в сетку вещания и прочно там обосновались. На время турнира их заменили повторами матчей чемпионата Европы, которые канал не смог показать в прямом эфире. Вообще, если заглянуть в программу передач, предложения «Матч ТВ» выглядят вполне привлекательно: целыми днями идут какие-то трансляции, комментаторы рассказывают о футболе из студии с красивым видом на «Газпром-Арену», для обсуждения игр приглашаются эксперты.

Однако к числу последних «Матч ТВ» относит всех, кто способен произнести слово «футбол» на камеру. Так, вчерашним гостем стала популярная российская певица Ольга Бузова, которая, несмотря на пять лет брака с Дмитрием Тарасовым, не смогла запомнить, что футболисты готовятся к матчам в раздевалках, а не гримерках. О том, что дела у канала идут плохо, всем понятно давно: с началом пандемии, когда отменились практически все соревнования, в эфир пришлось запускать матчи чемпионата Белоруссии — само собой, это стало ударом по рейтингам. Осенью 2018 года было объявлено, что канал вышел на самоокупаемость, как и было прописано в бизнес-плане. Но это произошло сразу после домашнего чемпионата мира, а сейчас, очевидно, похвастаться цифрами «Матч ТВ» уже не может.

Судя по всему, приглашение Бузовой стало отчаянной попыткой спасти положение и привлечь хотя бы какое-то внимание аудитории. Поп-звезда старалась, как могла: объясняла проблемы сборной России тем, что было «мало Головин»; сокрушалась, что её не было на поле во время разгрома от бельгийцев — дескать, будь Ольга на стадионе, а не на сцене МХАТа, команда бы так не растерялась; называла Черчесова своим фанатом и признавалась что по-прежнему умеет любить так, будто её никогда не предавали.

Чтобы придать происходящему безумию хоть какой-то футбольный оттенок, «Матч ТВ» начал крутить архивные видео тренировок Бузовой в «Барселоне» под жалобные воздыхания певицы о том, что Лионель Месси предпочел в тот день провести время с семьей. Вернуть диалог в правильное русло должен был комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся из петербургской студии. И тут либо что-то пошло не по плану, либо, наоборот, план соблюдался с точностью до каждой реплики, но эфир завершился скандалом. Губерниев издевательски задавил Бузову интеллектом, та в слезах бросила ему ответное «Вы — дно!» и покинула студию с уверенностью, что без неё эту программу смотреть вообще никто не стал бы. И в этом она, безусловно, была права.

Нынешнее положение «Матч ТВ» вообще можно назвать парадоксальным: будучи единственным бесплатным спортивным каналом в стране, он не пользуется популярностью у болельщиков. Бывают, конечно, исключительные случаи, когда Губерниев делает шоу и жует варежки в прямом эфире, но в целом контент «Матча» регулярно подвергается критике. Из-за конфликта с Петром Макаренко, руководителем «Телеспорта», канал едва не пролетел мимо показа Евро, а до этого не смог договориться о трансляции товарищеской встречи сборной России, которая в итоге вышла на РЕН ТВ. До последнего не было ясно, кто станет третьим вещателем Евро-2020 наряду с Первым каналом и «Россией», но в итоге «Матч ТВ» все же приобрел права на 17 прямых эфиров.

Чемпионат стартовал всего четыре дня назад, а «Матч» уже наделал шуму скандальной передачей с Бузовой. Чего ожидать в следующих выпусках? На приглашение каких звезд канал готов потратиться еще раз и насколько это совпадет с запросами аудитории? Безусловно, на каждый товар найдется свой купец, и привлечь публику можно любыми одиозными звездами шоу-бизнеса. Вот только будет ли контент соответствовать тому, что подразумевается под спортивным телевидением?

Совсем недавно Губерниев плевался ядом в сторону «Телеспорта», которому достались права на трансляции лыжного чемпионата России. Тогда комментатор был недоволен качеством освещения турнира и ни капли не сомневался, что «Матч ТВ» справился бы с задачей значительно лучше. Теперь же голос биатлона тратит эфирное время на склоки с Бузовой и, кажется, не имеет никаких претензий к качеству контента.