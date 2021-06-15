Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе форварда Владислава Трушкина, который защищал цвета команды с 2018 года.

«Открытый, общительный и разносторонний — всё это о Владиславе Трушкине. Разговор про баскетбол легко может уйти в обсуждение архитектуры, последних выставок в музеях или недавней постановки в театре», — пишет о баскетболисте пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Трушкин в среднем набирал 3,7 очка и 2,4 подбора. Как подсчитали в «Зените», баскетболист отыграл за команду в общей сложности 1667 минут и 10 секунд во всех турнирах — Евролиге, Еврокубке и Единой лиге ВТБ. В трех турнирах он набрал 576 очков и забросил 123 трехочковых.

Ранее стало известно, что команду может покинуть её лидер Кевин Пангос, срок контракта которого истек. «Зенит» предложил канадцу новое соглашение, но игрок ждет предложений из НБА.