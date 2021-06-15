Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе форварда Владислава Трушкина, который защищал цвета команды с 2018 года.
«Открытый, общительный и разносторонний — всё это о Владиславе Трушкине. Разговор про баскетбол легко может уйти в обсуждение архитектуры, последних выставок в музеях или недавней постановки в театре», — пишет о баскетболисте пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Трушкин в среднем набирал 3,7 очка и 2,4 подбора. Как подсчитали в «Зените», баскетболист отыграл за команду в общей сложности 1667 минут и 10 секунд во всех турнирах — Евролиге, Еврокубке и Единой лиге ВТБ. В трех турнирах он набрал 576 очков и забросил 123 трехочковых.
Ранее стало известно, что команду может покинуть её лидер Кевин Пангос, срок контракта которого истек. «Зенит» предложил канадцу новое соглашение, но игрок ждет предложений из НБА.
Удержать любой ценой. Почему «Зениту» нужно сделать всё ради сохранения Пангоса
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