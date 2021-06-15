У сборной России остается последний шанс на спасение на чемпионате Европы по футболу. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заведомо проиграл Бельгии в матче первого тура, устроив прямо на поле эксперимент с двумя центральным защитниками, вместо нужных трех. У россиян больше нет шансов на осечку, но Финляндия не так проста, как может показаться.

Редакция «Неваспорт» проанализировала состав финнов и выделила несколько потенциальных проблем для России, которые могут не пустить её в плей-офф Евро-2020.

Первым камнем преткновения для сборной России, конечно же, станет 31-летний основной голкипер «Байера» Лукаш Градецки. В минувшем сезоне он сыграл за немецкий клуб 37 матчей во всех турнирах, в 10 из которых оставлял свои ворота в неприкосновенности. В матче с датчанами он совершил пять сейвов, а также отбил пенальти.

В обороне нет громких имен, однако это не помешало защитникам финнов выставить грамотный «автобус» в стиле самих россиян, который был в матче против испанцев на чемпионате мира.

В опорной зоне особняком стоит представитель шотландского «Рейнджерса» Глен Камара. Немного выше, возможно, будут располагаться Расмус Шюллер, Робин Луд, а также Фредрик Йенсен из «Аугсбурга».

На острие, скорее всего, вновь выйдет местный Лукаку — Йоэл Похьянпало, который стал автором единственного мяча в ворота датчан. Можно рассмотреть выход форварда «Норвича» Теему Пукки, но матч с Россией явно будет нацелен не на атаку.

После триумфа в первой игре, скорее всего, команда Маркку Канервы еще глубже сядет в оборону. Финны в матче с Данией всего лишь один раз пробили в створ ворот соперника, который пришелся на гол. Взятие ворот получилось скомканным, в нем не Финляндия забила, а Дания пропустила. Очевидно, что Шмейхель не ожидал подобного развития событий и пропустил нелепый гол, совершив ошибку.

Можно предположить, что Дзюба вновь будет выключен стойким «автобусом» обороны, или же уже в опорной зоне Гленом Камара. На стандартах ему будет противостоять тот самый Похьянпало, который перевесил в воздухе всю оборону датчан в эпизоде с забитым голом.

Станиславу Черчесову, очевидно, в матче с Финляндией нужно менять схему на более атакующую. На поле одновременно должны появляться Александр Головин и Алексей Миранчук. Самое время дать шанс Соболеву и выпустить, хотя бы, в паре с Дзюбой.

В стартовом составе Дивеев должен сменить Семенова, а Караваев — Жиркова. Интересно было бы понаблюдать за спринтами Дениса Макарова, который еще не успел дебютировать за сборную России, он прекрасно сможет разгонять атаки именно с финнами. Да, это кардинальные решения, но когда, если не сейчас? Можно наиграть их в матче с Финляндией и усовершенствовать с Данией. Только тогда есть шансы на выход из группы.