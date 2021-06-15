Мужская сборная России по волейболу обыграла Сербию в 10-м туре предварительного этапа Лиги наций. Игра проходила в итальянском Римини на арене «Римини Фьера» и завершилась в четырех сетах со счетом 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:21).

Таким образом, российская команда во главе с Туомасом Саммельвуо поднялась на шестую позицию, набрав 20 очков. У сербов осталось 19 баллов, как и у идущих четвертыми словенцев, сыгравших на один матч меньше.

Для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги наций, сборной России необходимо занять место в топ-4 по итогам предварительного этапа. Впереди у команды еще пять встреч, следующим соперником станет сборная Аргентины. Игра состоится завтра, 16 июня.