Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что Юрий Жирков может больше не сыграть на Евро-2020. Накануне матча с Финляндией наставник команды рассказал о кадровых проблемах.

«Другое дело, что есть игроки, которые под вопросом. К вечеру получу ответы по ним. По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Специалист добавил, что Федор Кудряшов приступил к тренировкам с командой, но готовится постепенно. Он, напомним, получил повреждение икроножной мышцы перед товарищеской игрой с Болгарией. Далер Кузяев, досрочно завершивший матч с Бельгией из-за подозрения на сотрясение мозга, вернулся в строй и работает в общей группе.

«Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в лёгкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет с Финляндией завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».