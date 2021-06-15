Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда к команде присоединится полузащитник Андрей Мостовой.

«Чувствует он себя нормально. Как только у него будет отрицательный ПЦР-тест, тогда он и присоединится к команде», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Мостовой сейчас должен был выступать на чемпионате Европы в составе сборной России, однако перед стартом турнира он сдал сомнительный тест на коронавирус. Повторный анализ дал положительный результат, и хавбек был отцеплен от команды.

Примечательно, что 23-летний Мостовой ранее уже переболел коронавирусом и имел антитела. Вместо него в заявку национальной команды был включен защитник «Динамо» Роман Евгеньев.