Защитник «Галатасарая» Маркан может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщает Sabah, 25-летний футболист попал в сферу интересов сразу четырех российских топ-клубов. Так, на него претендуют «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Все четыре команды уже направили запросы в «Галатасарай», чтобы выяснить стоимость игрока. Турецкий клуб не торопится с ответом, поскольку выбирает нового президента. Судьба игрока будет зависеть от нового руководства.

Прежние руководители «Галатасарая» продлили контракт с Марканом и повысили ему зарплату в полтора раза, узнав об интересе других клубов. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2022 года, новое — до 2024-го.

Маркан выступает за «Галатасарай» с 2019 года, до этого он играл в Португалии и Бразилии. В минувшем сезоне защитник отыграл 37 матчей турецкой Суперлиги, в которых получил десять желтых карточек и один раз был удален.