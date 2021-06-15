Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на новость о том, что у финских болельщиков возникли проблемы со въездом в Россию.

Ранее представитель Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK) сообщил, что два фаната не смогли пересечь границу: у одного не было нужно визы, у другого — FAN ID.

«Мне об этой ситуации неизвестно. Действительно, право проезда даёт или виза, или FAN ID. Виза — в основном для аккредитованного персонала, существует определённая процедура, которую все знают. Базовым принципом попадания в РФ считается FAN ID для болельщиков. Есть определённые правила, их надо соблюдать, все были осведомлены», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Сегодня также сообщалось, что финские болельщики не смогли вовремя прибыть в отель Санкт-Петербурга, так как более двух часов провели на границе. У каждого из них взяли тест на коронавирус, однако процедуру проводил всего один сотрудник пограничной службы.

В скором времени в Россию прибудут еще несколько автобус с болельщиками, из-за чего на границе может образоваться затор.