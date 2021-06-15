Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал скандал с известной певицей Ольгой Бузовой.

Накануне она посетила студию телеканала «Матч ТВ», где поругалась с Дмитрием Губерниевым и ушла в слезах.

Черчесов признался, что не видел скандальный эфир, поскольку не смотрит телевизор во время чемпионата Европы. Единственное, что он посмотрел — студию на немецком телеканале, чтобы узнать, что говорят о соперниках российской команды.

«Рады, что за нас болеют. Женщину в раздевалку пускать не будем. Рядом со мной сейчас сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек. Болейте за нас. Кстати, был вопрос о критике. Она абсолютно заслуженная. Даже после побед критика бывает — и она абсолютно заслуженной бывает», — сказал Черчесов.

Напомним, на старте Евро-2020 сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии со счетом 0:3. Завтра, 16 июня, команда Черчесова в Санкт-Петербурге сыграет с Финляндией.